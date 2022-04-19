Канада ввела додаткові санкції проти російських посадовців та надасть Україні військову підтримку

Канада запровадила додаткові санкції проти російських посадовців та олігархів, а також членів їх родин. Про це йдеться на сайті канадського уряду.

"Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада вводить нові санкції відповідно до Регламенту про спеціальні економічні заходи у відповідь на незаконне та невиправдане вторгнення Росії в Україну, - йдеться у повідомленні. - Обмеження діятимуть на 14 близьких соратників російського режиму, включно з російськими олігархами та їхніми сімʼями. Зокрема, обмеження стосуються двох дорослих доньок Путіна".

Окрім цього керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Канада надасть Україні більше артилерійського озброєння.

"США, Канада та Велика Британія пообіцяли нам більше артилерійських озброєнь. Вже добре, дякуємо", - написав Єрмак.

Нагадаємо, що світові лідери обговорили протидію російській агресії та майбутні санкції. Очільники США, ЄС, Канади та Японії також обговорили свої «відповідні дипломатичні зобов'язання» і зусилля щодо запровадження «серйозних економічних санкцій».