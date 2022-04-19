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Литва заборонила публічне демонстрування знаків Z, V та георгіївської стрічки

За проголосували 124 члени Сейму, проти був один, два парламентарі утрималися.

У Литві заборонили публічне демонстрування георгіївської стрічки та інших символів війни Росії проти України, за це загрожуватиме штраф.

 

У вівторок Сейм ухвалив відповідні поправки до законів "Про адміністративні правопорушення" та "Про збори". За це проголосували 124 члени Сейму, проти був один, два парламентарі утрималися.

 

Зміни набудуть чинності після підписання президентом Гітанасом Науседою, повідомляє литовський портал Delfi

 

"Зміни цього закону не просто потрібні, вони необхідні для нашої національної безпеки, якщо ми хочемо уникнути такої долі, як Україна, і превентивно діяти з російською пропагандою. Вона не спить і шукає різні шляхи, щоб стравлювати людей, змінювати мислення, реальність. Як ми бачимо, вона має місце і реальність вже змінена у головах громадян Росії", - сказала одна з ініціаторів поправок, член Фракції свободи Іоніка Ошмянскене.

Нагадаємо, 1 квітня Верховна Рада ухвалила законодавство щодо заборони символіки країни-окупанта

Літери “Z”, “V” визнані символікою військового вторгнення. Росія названа державою-терористом, яка чинить державний геноцид українського народу. Також на рівні закону закріплено, що Російська Федерація наслідує принципи фашистських та нацистських режимів Гітлера та Муссоліні.

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