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200 тисяч безробітних москвичів: російська влада не може приховувати проблеми економіки

Продовження та нарощування воєнних дій РФ в Україні посилює тиск на економіку агресора. Деякі проблеми не може не визнавати навіть російська влада, а все більше росіян ризикують залишитися без роботи.

Фото: EPA/UPG

За останні три дні в Росії припинили працювати дві іноземні компанії: французький бренд косметики L'Occitane закрив магазини, а фінський виробник фарб Teknos зупинив завод. У цих двох компаніях працювало щонайменше тисяча співробітників, які ймовірно можуть втратити роботу вже у найближчому майбутньому.

Попри те, що деякі міжнародні компанії, як Google, JPMorgan чи Visa перевезли або хоча б запропонували релокейт своїм російським офісам, прогнози невтішні. Навіть мер Москви вже публічно визнав, що через вихід іноземних компаній очікує близько 200 тисяч безробітних жителів столиці та готує для них можливості перекваліфікації та громадські роботи.

Проблеми (може навіть ще більші) будуть і у тих, хто працює в російських компаніях. Російський бізнес призупиняє всі свої нові проекти. Раніше про це вже заявляли представники готельно-ресторанного бізнесу, а зараз заморожують відкриття нових точок найбільші продуктові рітейлери РФ. Це значить, що нових вакансій на ринку праці теж поменшає.

До того ж частина російських компаній через санкції опиняється на грані дефолту чи втрачає можливості оптимізувати податки в офшорних зонах, як це сталося з фінансовою «дочкою» російського оператора нафтогазових танкерів Совкомфлот.

До того ж, вже навіть російський Центробанк визнав, що на економіку країни чекають проблеми з виробництвом через санкції на імпорт-експорт та логістику. Ці проблеми так само вдарять по працівниках цих компаній. Тож прогнози аналітиків щодо 2 млн безробітних цілком можуть справдитися.

Де виробництва не зупиняться, а знайдуть замінники імпортованим комплектуючим чи сировині, там виросте ціна кінцевого продукту. Вже зараз росіян попереджають, що подорожчає хліб – 80-90% хлібопекарень в РФ працювали на європейському обладнанні, постачальники якого зараз не працюють з країною.

І навіть можливостей відволіктися від невтішних економічних реалій у росіян стає все менше: в понеділок студія Paramount припинила мовлення своїх розважальних каналів, як-то Paramount Comedy, MTV та Nickelodeon, а з російського AppStore зник застосунок Spotify.

Ярослав Железняк Ярослав Железняк , Голова депутатської фракції Політичної Партії "ГОЛОС" у Верховній Раді дев'ятого скликання
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