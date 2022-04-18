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Зеленський: Відповіддю на спробу рубльової окупації областей України мають бути санкції щодо усієї банківської системи РФ

Зеленський: Відповіддю на спробу рубльової окупації областей України мають бути санкції щодо усієї банківської системи РФ
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський наполягає на повному охопленні санкціями банківської системи РФ через спроби окупантів встановити на окупованих територіях фейкові режими та запровадити там обіг рублів.

Про це він повідомив у своєму щоденному відеозверненні.

"Окупанти ще й намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих «ДНР» і «ЛНР». Переводять цю територію в рубльову зону та підпорядковують адміністративній машині Росії.Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакету. Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони – це частина окупаційної машини", - сказав Володимир Зеленський.

Він переконаний, що демократичний світ повинен відреагувати й на те, що окупанти роблять на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях. 

"Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують учителів. Крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій. Блокують та крадуть гуманітарну допомогу. Доводять людей до голоду", - зазначив президент України.

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