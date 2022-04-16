Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по населених пунктах України, – Генштаб
Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по населених пунктах України, – Генштаб
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ГоловнаЕкономікаДержава

Чотири п'ятих українських підприємств повернулися до роботи, - Зеленський

Бізнес має працювати по-максимуму в громадах, де немає окупантів, зазначив президент.

Чотири п'ятих українських підприємств повернулися до роботи, - Зеленський
Фото: ОПУ

Чотири п'ятих від усіх українських підприємств уже повернулися до роботи на безпечній території. Про це у зверненні до народу за результатами наради з урядовцями повідомив президент України Володимир Зеленський

Зокрема, за його словами, це стосується й підприємств важкої промисловості. Перебудовуються транспортні мережі. Хороші показники у сфері торгівлі та послуг. 

“Я вдячний кожному й кожній, хто зберігає робочі місця, хто працевлаштовує наших людей, хто допомагає бізнесу адаптуватися до цих складних умов і дає Україні необхідну економічну силу, щоб жити”, - зазначив президент. 

Він додав, що в усіх містах і громадах, де немає присутності окупантів і бойових дій, потрібно відновлювати економіку “по-максимуму”.

Нагадаємо, Верховна Рада планує наступного тижня розглянути низку «підтримувальних законодавчих актів» як для областей, де не ведуться бойові дії, так і регіонів, де вони активні. Зокрема, питання будуть стосуватися роздрібної торгівлі, роботи пошти, сільського господарства тощо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також