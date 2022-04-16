Чотири п'ятих українських підприємств повернулися до роботи, - Зеленський

Бізнес має працювати по-максимуму в громадах, де немає окупантів, зазначив президент.

Чотири п'ятих від усіх українських підприємств уже повернулися до роботи на безпечній території. Про це у зверненні до народу за результатами наради з урядовцями повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, за його словами, це стосується й підприємств важкої промисловості. Перебудовуються транспортні мережі. Хороші показники у сфері торгівлі та послуг.

“Я вдячний кожному й кожній, хто зберігає робочі місця, хто працевлаштовує наших людей, хто допомагає бізнесу адаптуватися до цих складних умов і дає Україні необхідну економічну силу, щоб жити”, - зазначив президент.

Він додав, що в усіх містах і громадах, де немає присутності окупантів і бойових дій, потрібно відновлювати економіку “по-максимуму”.

Нагадаємо, Верховна Рада планує наступного тижня розглянути низку «підтримувальних законодавчих актів» як для областей, де не ведуться бойові дії, так і регіонів, де вони активні. Зокрема, питання будуть стосуватися роздрібної торгівлі, роботи пошти, сільського господарства тощо.