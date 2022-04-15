Зеленський провів зустріч з керівниками силового блоку щодо Маріуполя

Деталі не розголошуються, але "робиться все для порятунку людей".

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні зустріч с керівниками силового блоку по Маріуполю. Про це він повідомив у своєму зверненні.

За словами президента, на зустрічі були присутні зокрема Головнокомандувач Збройних Сил України, начальник Генерального штабу, керівник Головного управління розвідки, командувач Національної гвардії, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки України.

Також залучені були керівник Офісу президента, секретар Ради національної безпеки і оборони та голова делегації на переговорах з Росією.

“Головна тема – це Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними. Але робимо все для порятунку наших людей”, - зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.