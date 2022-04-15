Стефанчук: під час війни Рада працює в особливих умовах безпеки

Вживають низку внутрішніх заходів безпеки. Ніхто не знає про початок роботи Ради раніше, ніж за дві години до початку.

Під час війни Верховна Рада працює в особливих умовах безпеки. Ніхто не знає про початок роботи Ради раніше, ніж за дві години до початку. Народні депутати України не відкривають засідання, а лише продовжують його.

Про це Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ми вживаємо цілу низку внутрішніх заходів. Зокрема, про годину засідання Парламенту України ніхто не знає раніше, ніж за дві години до початку. Крім того, ми проводимо запис і трансляцію пускаємо вже після засідання», — наголосив Руслан Стефанчук.

Він зауважив, що на відміну від інших органів влади, парламент — це єдиний законодавчий орган. На Верховну Раду України покладені Конституцією дуже важливі рішення, зокрема, і в період воєнного стану: це й затвердження мирного договору, й оголошення війни.

За його словами, робота депутатів надзвичайно складна, тому питання безпеки роботи Парламенту України під час війни є важливим. Руслан Стефанчук пояснив, що народні депутати України відкрили засідання та не закривають його, а лише продовжують.

Окрім цього, право скликати засідання Парламенту надано не лише Голові, а й першому заступнику та заступниці.

«Також ми намагаємося не перетинатися одне з одним, окрім зали засідань, щоби забезпечити скликання Парламенту за будь-яких обставин», — резюмував Голова Верховної Ради України.

Нагадаємо, член Комітету з питань регламенту, народний депутат фракції «Слуга народу» Павло Фролов повідомив, що у Верховній Раді не виключають повернення до звичайного режиму роботи - народні депутати обговорюють можливість проведення тижневих пленарних засідань і роботи в комітетах.