На Харківщині загинув депутат з Львівщини Володимир Ковалів

У нього залишилося троє дітей.

На Харківщині загинув депутат Самбірської міської ради Володимир Ковалів. Про це повідомив голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"У бою з окупантами на Харківщині загинув наш побратим Володимир Ковалів. Депутат Самбірської міської ради від ВО «Свобода» (Львівська область), член об‘єднання з 2006 року".

У Володимира Коваліва залишилося троє дітей.

Приносимо співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо, що у Лисичанську, внаслідок обстрілу російських військ, загинув волонтер. Його дружина у важкому стані в реанімації.