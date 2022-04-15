На Харківщині загинув депутат з Львівщини Володимир Ковалів

На Харківщині загинув депутат Самбірської міської ради Володимир Ковалів. Про це повідомив голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
"У бою з окупантами на Харківщині загинув наш побратим Володимир Ковалів. Депутат Самбірської міської ради від ВО «Свобода» (Львівська область), член об‘єднання з 2006 року".
У Володимира Коваліва залишилося троє дітей.
Приносимо співчуття рідним та близьким.
Нагадаємо, що у Лисичанську, внаслідок обстрілу російських військ, загинув волонтер. Його дружина у важкому стані в реанімації.