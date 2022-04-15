5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ГоловнаСуспільствоВійна

До Чернігова, вперше з початку повномасштабної війни, прибув вантажний потяг

Потяг доставив гуманітарну допомогу в місто.

До Чернігова, вперше з початку повномасштабної війни, прибув вантажний потяг
Фото: Lb.ua

До Чернігова, вперше з початку повномасштабної війни, прибув вантажний потяг. Про це повідомляє Суспільне.Чернігів. 

"Зберігали всю інфраструктуру. Ми не дали розкрасти ні мародерам, ні оркам (навіть там, де стояли в нас по Халявину), і зараз ми повністю повертаємось до мирного життя, працюємо, повертаємо свою техніку, відновлюємо, де вже розміновано", – розповів Суспільному начальник виробничого підрозділу Чернігівської дистанції колій АТ «Укрзалізниця» Сергій Яковчук.

Потяг доставив гуманітарну допомогу. Зокрема, генератори, продуктові набори для мешканців та цемент.

Нагадаємо, що відзавтра відновлюється рух потяга Чернігів – Київ. Також знову курсуватиме дизель Дарниця – Ніжин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також