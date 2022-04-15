До Чернігова, вперше з початку повномасштабної війни, прибув вантажний потяг. Про це повідомляє Суспільне.Чернігів.

"Зберігали всю інфраструктуру. Ми не дали розкрасти ні мародерам, ні оркам (навіть там, де стояли в нас по Халявину), і зараз ми повністю повертаємось до мирного життя, працюємо, повертаємо свою техніку, відновлюємо, де вже розміновано", – розповів Суспільному начальник виробничого підрозділу Чернігівської дистанції колій АТ «Укрзалізниця» Сергій Яковчук.

Потяг доставив гуманітарну допомогу. Зокрема, генератори, продуктові набори для мешканців та цемент.

Нагадаємо, що відзавтра відновлюється рух потяга Чернігів – Київ. Також знову курсуватиме дизель Дарниця – Ніжин.