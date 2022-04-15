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Усі країни мають бути готові до того, що Путін може застосувати ядерну зброю, - Зеленський

"Для них життя народу не варте нічого".

Усі країни мають бути готові до того, що Путін може застосувати ядерну зброю, - Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський в ефірі CNN заявив, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю під час війни в Україні. 

«Не тільки я, а увесь світ, усі країни повинні хвилюватися», – сказав Зеленський.

Він додав не виключає варіант використання хімічної зброї російськими військовими.

«Хімічна зброя, вони могли б це зробити, для них життя народу не вартує нічого», - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї, бо російське керівництво "любить життя". Також в інтерв'ю американській телекомпанії PBS прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що будь-який результат подій в Україні - це не привід для застосування ядерної зброї.

Натомість наприкінці березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда висловив думку, що перспектива застосування Російською Федерацією ядерної зброї станом на зараз "стає все більш реальною". А директор ЦРУ Вільям Бернс зазначив, що через "потенційний відчай" президент Росії Володимир Путін, намагаючись створити видимість перемоги в Україні, може віддати наказ на застосуванням ядерної зброї. 

Водночас Міноборони України наразі не прогнозує застосування Росією ядерної зброї

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