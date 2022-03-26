Можливість застосування Росією ядерної зброї стає більш реальною, - прем'єр Японії

Перспектива застосування Російською Федерацією ядерної зброї станом на зараз "стає все більш реальною".

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє Reuters.

Кісіда заявив про це, вітаючи візит посла США в Хіросіму, перше місто у світі, що стало жертвою ядерної атаки.

"Коли можливість застосування Росією ядерної зброї стає все більш реальною, я вважаю, що візит посла в Хіросіму і його досвід спостереження за ядерною реальністю стануть сильним посланням міжнародному співтовариству", - сказав Кісіда.

Нагадаємо, що 26 березня президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні на форумі у Катарі, що ядерний статус тої чи іншої держави не повинен бути "дозволом на несправедливість" щодо інших держав.

Як заявив екскомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк, Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї на території Польщі.

Раніше США попередили, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, звинувативши в цьому нашу державу.