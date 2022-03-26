Генштаб показав фото "гордості оборонпрому РФ" до і після зустрічі з ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив фото знищення українськими захисниками з 93-ої ОМБр Холодний Яр російського бронеавтомобіля "Рись".

Світлина оприлюднена в Facebook. Деталі щодо місця та часу ліквідації ворожої техніки поки не надають.

"Аналоговнет. Ось так виглядає гордість оборонпрому російської федерації – бронеавтомобіль "Рись" до і після зустрічі з військовослужбовцями 93-тя ОМБр Холодний Яр", – зазначили в Генштабі.

"Рись" – це російський варіант італійської машини LMV V65. Використовується розвідниками.

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook "Рись" до

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook Після зустрічі з захисниками

Станом на сьогодні ворог втратив близько 16,5 тисяч осіб, 575 танків та 7 кораблів і катерів. Також ліквідовано 117 літаків Росії та понад 120 гелікоптерів.