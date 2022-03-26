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Стартувало фінансування пенсій за квітень в областях з активними бойовими діями

Передбачено виплат на 8,8 млрд гривень.

Стартувало фінансування пенсій за квітень в областях з активними бойовими діями

В Україні розпочато фінансування пенсій за квітень на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

З 25 по 27 березня здійснюється нарахування й виплата пенсій у шести областях на загальну суму 8,8 млрд гривень.

“25 березня було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях. Кошти вже перераховані в банки. 26 березня авансом кошти на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області. 27 березня – в Київську”, – сказав Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр зазначив, що продовжуються виплати по оновленій державній програмі єПідтримка. Українці отримали вже понад 20,7 млрд грн.

Нагадаємо, голова правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко повідомила, що Укрпошта виплатила 83% пенсій за березнь

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