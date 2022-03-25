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Компанія Tiffany не буде купувати діаманти російського походження

Також компанія призупинила закупівлю необроблених алмазів з РФ.

Компанія Tiffany не буде купувати діаманти російського походження
Фото: Vogue

Американська ювелірна компанія Tiffany&Co не буде більше купувати діаманти російського походження. Це ж саме стосується закупівель необроблених алмазів. Про це повідомляє Інтерфакс. 

"Tiffany призупинила закупівлю всіх необроблених алмазів із Росії, а також діамантів російського походження незалежно від того, де їх ограновано", - цитує видання представника Tiffany.

Компанія Tiffany&Co тривалий час закуповувала дорогоцінне каміння в однієї з найбільших російських компаній, що займається розвідкою, видобутком, обробкою і реалізацією алмазів "АЛРОСА". Зараз Tiffany доручила постачальникам припинити купувати російські алмази та розділяти російські та неросійські дрібні діаманти, які використовуються в обсипці ювелірних виробів. 

Нагадаємо, що нещодавно російська компанія "Сєвєрсталь" першою в країні може оголосити технічний дефолт

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