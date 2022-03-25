Західні нафтогазові компанії сплатили в Росії майже 16 мільярдів доларів податків після окупації Криму

Дев'ять європейських і американських компаній, що займаються викопним паливом, виплатили Росії 15,8 мільярдів доларів податків і зборів з моменту окупації Криму в 2014 році

Про це з посилання на групу неурядових організацій повідомляє CNN.

Групи Global Witness, Greenpeace USA та Oil Change International, використали дані незалежної дослідницької компанії Rystad Energy з Осло, щоб підрахувати, скільки грошей нафтогазові компанії, що базуються в Північній Америці та Європі, сплатили РФ. Дослідники розглядали лише компанії, які займаються розвідкою та видобутком у Росії. Інші транснаціональні компанії за межами енергетичного сектору також здійснювали подібні платежі російській державі.

Shell, зареєстрована у Великобританії, сплатила 7,85 мільярда доларів, що є найбільшою сумою серед дев’яти компаній. На другому місці – американська ExxonMobil – 2,81 мільярда доларів. Дві компанії, зареєстровані в Німеччині, Wintershall і Wintershall DEA, які згодом об’єдналися, заплатили спільно 2,86 мільярдів доларів. Британська BP заплатила 817 мільйонів доларів податків.

Нагадаємо, на думку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Захід зробив жахливу помилку, дозволивши президенту Володимиру Путіну уникнути відповідальності за анексію Криму та розв’язання війни проти України у 2014 році. За його словами, після таких злочинних дій торгівля з Росією не лише тривала, а й посилювалася, а європейські країни стали ще більш залежними від російського газу.

«США вже оголосили ембарго на імпорт російської нафти. Британія зробить те саме. ЄС домовився відмовитись від російських енергоресурсів якнайшвидше. І ми будемо максимально співпрацювати з ними та усіма прихильниками вільного світу, щоб діяти спільно і спростити цей перехід для всіх нас», – пообіцяв Борис Джонсон.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила, що припинить купувати російську нафту до кінця 2022 року.

ЄС наклав санкції, які, зокрема, передбачають заборону нових інвестицій в енергетичний сектор Росії, однак про відмову від російських нафти і газу поки що не йдеться.