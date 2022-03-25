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В Україні продовжено термін дії свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів

Це необхідно, щоб забезпечити безперебійне перевезення палива.

В Україні продовжено термін дії ДОПНВ-свідоцтв – про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

“Це необхідно, щоб забезпечити безперебійне перевезення палива у місця нагальної потреби – для наших військових, щоб боронити країну, для фермерів, щоб запустити посівну, для наших громадян, щоб пересуватися, під час дії воєнного стану”, – пояснили в міністерстві.

Документи будуть чинними також протягом 90 днів з дня скасування воєнного стану в Україні. 

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