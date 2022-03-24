У НБУ розповіли про цікаву альтернативу переказам заробітчан

Після початку війни перекази коштів від заробітчан в Україну скоротилися, бо до них поїхали члени сімей, та, натомість, зросли приватні перекази валюти для гмуанітеринх потреб та допомоги українським військовим.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для LB.ua розповіла перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

"Стосовно заробітчан: ми бачимо, що вони забрали свої сім’ї – і, звичайно перекази знизились. Але багато й залишились, а валютні надходження не припинились. Натомість у нас намітилась нова цікава тенденція – багато фондів, які зараз працюють: той самий Фонд «Повернись живим», Фонд Сергія Притули і багато-багато інших таких – отримують кошти від простих людей з інших країн. Це теж перекази, але не від заробітчан, а від тих небайдужих, хто хоче нас підтримати. Вони надходять як допомога від знайомих, друзів, а то й від тих, хто до цього нічого не знав про Україну. І зараз дуже багато таких переказів", - сказала вона.

Катерина Рожкова додала, що ці масштаби важко поки що оцінювати, але вони доволі значні.

"НБУ, наприклад, за перші два тижні війни зібрав на рахунку для допомоги ЗСУ понад 12 млрд грн. З них близько 3,6 млрд грн – це були кошти з-за кордону в різних валютах", - зазначила перша заступниця голови Нацбанку.

НБУ, наприклад, за перші два тижні війни зібрав на рахунку для допомоги ЗСУ понад 12 млрд грн. З них близько 3,6 млрд грн – це були кошти з-за кордону в різних валютах.

Нагадаємо, у 2021 заробітчани переказали в Україну рекордні $15 млрд

Відомо, що від початку війни тільки Польща прийняла вже понад 2 млн українських біженців.