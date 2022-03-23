Війна в Україні призведе до уповільнення зростання світової економіки - директор-розпорядник МВФ

Війна в Україні призведе до уповільнення зростання світової економіки, але не спричинить глобального спадання. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва під час промови на онлайн-заході, організованому американським журналом Foreign Policy, повідомляє DW.

Вона зазначила, що деякі країни, які ще продовжують боротися з пандемією COVID-19, можуть зіткнутися із загрозою рецесії на тлі підвищення цін на продовольство та енергоносії, а також посилення фінансових умов через підвищення процентних ставок у розвинених країнах.

Раніше через війну, що розв'язала Росія, МВФ прогнозував падіння ВВП України у 2022 році на 10% та зростання інфляції до 20%.