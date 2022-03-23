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Crédit Agricole повністю зупиняє свою діяльність у Росії

Один з найбільших французьких банків.

Crédit Agricole повністю зупиняє свою діяльність у Росії
Фото: EPA/UPG

Один з найбільших французьких банків Crédit Agricole зупиняє свою діяльність у Росії. Про це йдеться на офіційному сайті Crédit Agricole. 

"Група зв'язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб установити умови зупинення послуг, що надаються на місцевому рівні Crédit Agricole CIB, які набудуть чинності найближчими тижнями", - йдеться в повідомленні.

Дочірня компанія Crédit Agricole CIB у РФ налічує 170 російських співробітників. Вона не займається роздрібними банківськими операціями. Минулого року фінустанова отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 млн євро.

Водночас Crédit Agricole висловив свою солідарність з Україною.

"Акція солідарності насамперед присвячена населенню України та її українським співробітникам, які постраждали від війни. Пріоритетом Групи з початку війни було забезпечити безпеку та надати обладнання та фінансову підтримку 2400 українським співробітникам Crédit Agricole: вони все ще перебувають на території, вони, як і раніше, мобілізовані для забезпечення продовження основної банківської діяльності. Створено резервний фонд солідарності для підтримки наших співробітників, які постраждали від війни, на повну силу", - йдеться в заяві банку.

Раніше Crédit Agricole припинив на території РФ лише нове фінансування російських компаній та всю комерційну діяльність.

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