Боррель анонсував додаткові 500 млн євро від ЄС для України

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель анонсував додаткові 500 млн євро Україні.

Про це він заявив у понеділок, 21 березня, на пресконференції після закінчення засідання Європейської ради на рівні міністрів закордонних справ, що відбулося у Брюсселі.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну економічно, фінансово, гуманітарною допомогою, підтримувати українські Збройні сили. Я радий повідомити, що ми досягли політичної згоди щодо додаткових 500 млн у рамках Європейського фонду мирних можливостей", – цитує Борреля "Інтерфакс-Україна".

За словами високого представника ЄС, усі держави-члени "залишаються надзвичайно єдиними в підтримці України дипломатично на міжнародній арені, продовжуватимуть ізолювати Росію, закликати до відповідальності за військові злочини, за порушення міжнародного та гуманітарного права".

Він також повідомив, що в ЄС розцінюють те, що відбувається в Україні, як "масштабні військові злочини, скоєні російськими збройними силами проти українського народу".

"Тому ми вітаємо Комісію, встановлену Радою з прав людини ООН. Ми вітаємо розслідування прокурором Міжнародного кримінального суду", – зазначив Боррель.

У зв’язку з цим він констатував, що міністри закликають Росію до виконання рішення Міжнародного суду ООН, яким вона має зупинити вторгнення в Україну.

Боррель також запевнив, що ЄС готові до подальших обмежувальних заходів, щоб надалі чинити тиск на Росію.