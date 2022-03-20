"Сільпо" тимчасово зачиняє супермаркети у Києві

З 21 березня 2022 мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово зачиняє 34 магазини у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу Fozzy Group.
"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", – йдеться у повідомленні.
Водночас в столиці продовжать працювати 112 супермаркетів:
Тимчасово не працюватимуть наступні магазини:
КИЇВ
- Антоновича, 165
- Булгакова, 11
- Вишгородська, 21
- Героїв Сталінграду пр-т, 8А
- Дорогожицька, 2
- Жилянська, 107
- Западинська, 15А
- Коновальця, 26А
- Магнітогорська, 1А
- Малиновського, 34
- Маяковського пр-т, 43/2
- Милославська, 10А
- Мінський пр-т, 4А
- Оболонський пр-т, 1Б
- Оболонський пр-т, 36Б
- Оленівська, 3
- Повітрофлотський пр-т, 66
- Райдужна, 8 (зачинений з 20/03)
- Сагайдачного, 41
- Скляренка, 17
- Срібнокільська, 3Г
- Чоколівський б-р, 8
- Шептицького, 4А
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
- БОРИСПІЛЬ Київський шлях, 67
- БРОВАРИ Київська, 156
- ВАСИЛЬКІВ Грушевського, 19
- ВІТА-ПОШТОВА Звенигородська, 200Д
- СЛАВУТИЧ Привокзальна, 5
- СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Київська, 1/102
- СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Небесної Сотні пр-т, 24/83
- ФАСТІВ Соборна, 42
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
- МАЛИН Грушевського, 43
ЧЕРНІГІВ І ОБЛАСТЬ
- ЧЕРНІГІВ Захисників, 9
- ОСТЕР Хмельницького, 54