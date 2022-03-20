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"Сільпо" тимчасово зачиняє супермаркети у Києві

Та ще у трьох областях

"Сільпо" тимчасово зачиняє супермаркети у Києві
Фото: business-news.kiev.ua

З 21 березня 2022 мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово зачиняє 34 магазини у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу Fozzy Group.

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", – йдеться у повідомленні.

Водночас в столиці продовжать працювати 112 супермаркетів:

Тимчасово не працюватимуть наступні магазини:

КИЇВ

  • Антоновича, 165
  • Булгакова, 11
  • Вишгородська, 21
  • Героїв Сталінграду пр-т, 8А
  • Дорогожицька, 2
  • Жилянська, 107
  • Западинська, 15А
  • Коновальця, 26А
  • Магнітогорська, 1А
  • Малиновського, 34
  • Маяковського пр-т, 43/2
  • Милославська, 10А
  • Мінський пр-т, 4А
  • Оболонський пр-т, 1Б
  • Оболонський пр-т, 36Б
  • Оленівська, 3
  • Повітрофлотський пр-т, 66
  • Райдужна, 8 (зачинений з 20/03)
  • Сагайдачного, 41
  • Скляренка, 17
  • Срібнокільська, 3Г
  • Чоколівський б-р, 8
  • Шептицького, 4А

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

  • БОРИСПІЛЬ Київський шлях, 67
  • БРОВАРИ Київська, 156
  • ВАСИЛЬКІВ Грушевського, 19
  • ВІТА-ПОШТОВА Звенигородська, 200Д
  • СЛАВУТИЧ Привокзальна, 5
  • СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Київська, 1/102
  • СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Небесної Сотні пр-т, 24/83
  • ФАСТІВ Соборна, 42

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

  • МАЛИН Грушевського, 43

ЧЕРНІГІВ І ОБЛАСТЬ

  • ЧЕРНІГІВ Захисників, 9
  • ОСТЕР Хмельницького, 54
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