"Сільпо" тимчасово зачиняє супермаркети у Києві

Та ще у трьох областях

З 21 березня 2022 мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово зачиняє 34 магазини у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу Fozzy Group.

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", – йдеться у повідомленні.

Водночас в столиці продовжать працювати 112 супермаркетів:

Тимчасово не працюватимуть наступні магазини:

КИЇВ

Антоновича, 165

Булгакова, 11

Вишгородська, 21

Героїв Сталінграду пр-т, 8А

Дорогожицька, 2

Жилянська, 107

Западинська, 15А

Коновальця, 26А

Магнітогорська, 1А

Малиновського, 34

Маяковського пр-т, 43/2

Милославська, 10А

Мінський пр-т, 4А

Оболонський пр-т, 1Б

Оболонський пр-т, 36Б

Оленівська, 3

Повітрофлотський пр-т, 66

Райдужна, 8 (зачинений з 20/03)

Сагайдачного, 41

Скляренка, 17

Срібнокільська, 3Г

Чоколівський б-р, 8

Шептицького, 4А

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОРИСПІЛЬ Київський шлях, 67

БРОВАРИ Київська, 156

ВАСИЛЬКІВ Грушевського, 19

ВІТА-ПОШТОВА Звенигородська, 200Д

СЛАВУТИЧ Привокзальна, 5

СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Київська, 1/102

СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Небесної Сотні пр-т, 24/83

ФАСТІВ Соборна, 42

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

МАЛИН Грушевського, 43

ЧЕРНІГІВ І ОБЛАСТЬ