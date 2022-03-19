Міноборони спрямувало 15 млрд грн на зарплати і винагороди військовослужбовцям

Ті, хто бере участь у бойових діях, отримують по 100 тисяч грн.

Міністерство оборони України спрямувало понад 15 млрд грн на виплату грошового забезпечення та додаткову винагороду військовослужбовцям. Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

Процес виплат триватиме до 28 березня, зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого № 168 на виконання Указів Президента України в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським, починаючи з 24 лютого ц. р. виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць.

Військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

У разі виникнення запитань щодо виплат у міністерстві радять звернутися до заступника командира по роботі з особовим складом, до фінансової служби частини або на “гарячу лінію” Департаменту фінансів Міністерства оборони України за телефоном (044) 271-35-59.

Нагадаємо, 27 лютого президент України Володимир Зеленський підвищив зработну плату військовим, що беруть участь у військовихдіях, до 100 тисяч гривень.