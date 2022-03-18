Реєстр електронних лікарняних відновив роботу у повному обсязі

Усі е-лікарняні тепер можуть бути опрацьовані та подані до Фонду соцстраху на оплату.

Сьогодні Електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду України відновив свою роботу в повному обсязі.

Про це повідомили у Фонді соціального страхування.

Усі е-лікарняні, за якими роботодавці не встигли оформити заяву-розрахунок через відсутність доступу до реєстру, тепер можуть бути опрацьовані та подані до Фонду соцстраху на оплату.

“Фонд соціального страхування України є гарантом фінансової та медико-соціальної підтримки для мільйонів українських працівників, вагітних жінок, потерпілих на виробництві та їх родин. Тому попри умови воєнного стану фахівці Фонду продовжують роботу для безперервного здійснення усіх виплат”, – зазначено у повідомленні.

Оперативна інформація щодо оплати лікарняних і перерахування коштів безпосередньо на рахунки роботодавців, як і раніше, оновлюється у телеграм-каналі ФССУ за тегами #фінансування_оперативно та #фінансування_страхувальників.

Водночас через військову агресію РФ деякі відділення Фонду вимушено призупинили прийом і виконують роботу дистанційно. Однак більшість відділень продовжують роботу, актуальний перелік і контакти відділень оновлюються за цим посиланням.

“Якщо ваш роботодавець наразі призупинив роботу через бойові дії і не має можливості сформувати заяву-розрахунок за лікарняним, Фонд соціального страхування України нарахує допомогу напряму на вашу банківську картку чи спеціальний рахунок. Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного відділення ФССУ, яке має можливість продовжувати прийом в умовах воєнного стану. Детальніше про процедуру та необхідні документи за посиланням”, – додали Фонді соцстраху.