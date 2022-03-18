ЄС надасть сьогодні України ще 300 млн євро з макрофінансової допомоги, – Домбровскіс

Європейський союз анонсував надання сьогодні Україні 300 млн євро з макрофінансової допомоги.

Про це у Твіттері написав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він зазначив, що ЄС продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

“Вперше в історії ЄС профінансує закупівлю та доставку зброї до країни, на яку напали”, – сказав Домбровскіс.

Єврочиновник додав, що Євросоюз запровадив 4 хвилі санкцій проти Росії за її варварську війну проти України.

“Вони націлені на фінансову систему Росії, високотехнологічні галузі, корумповану еліту. І вони сильно “кусаються”, – додав він.

The EU has imposed 4 waves of sanctions on Russia for its barbaric war against Ukraine.



They target Russia's financial system, high-tech industries, corrupt elite. And they are biting hard.



📍Nothing is off table while this aggression continues.#BEAU2022 pic.twitter.com/495cDazcwa — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 18, 2022

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 березня, ЄС надав Україні перші 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги з пакету в 1,2 мільярда євро.