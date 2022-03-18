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ЄС надасть сьогодні України ще 300 млн євро з макрофінансової допомоги, – Домбровскіс

Євросоюз продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

ЄС надасть сьогодні України ще 300 млн євро з макрофінансової допомоги, – Домбровскіс
Фото: Макс Требухов

Європейський союз анонсував надання сьогодні Україні 300 млн євро з макрофінансової допомоги.

Про це у Твіттері написав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він зазначив, що ЄС продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

“Вперше в історії ЄС профінансує закупівлю та доставку зброї до країни, на яку напали”, – сказав Домбровскіс.

Єврочиновник додав, що Євросоюз запровадив 4 хвилі санкцій проти Росії за її варварську війну проти України.

“Вони націлені на фінансову систему Росії, високотехнологічні галузі, корумповану еліту. І вони сильно “кусаються”, – додав він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 березня, ЄС надав Україні перші 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги з пакету в 1,2 мільярда євро.

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