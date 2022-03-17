За тиждень в Україні зруйновано інфраструктури на $8,3 млрд, - KSE

Збитки, завдані інфраструктурі повномасштабною війною РФ проти України, за тиждень зросли на $8,3 млрд, до $62,6 млрд. Про це заявив аналітичний підрозділ Київської школи економіки KSE Institute.

"За тиждень збитки, завдані інфраструктурі України у війні, розпочатій Росією, зросли щонайменше на $8,3 млрд. Станом на 17 березня ця сума становить 1,8 трлн грн, або $62,6 млрд", – зазначив KSE Institute у релізі в четвер, посилаючись на аналіз даних у межах проєкту "Росія заплатить".

За підрахунками KSE Institute, з початку військового вторгнення Росії 24 лютого в країні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 навчальних закладів, 36 закладів охорони здоров'я, 1 600 житлових будинків, 26 заводів/їх складів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тис. км автомобільних доріг, 5 тис. км залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів і мостових переходів тощо.

Нагадаємо, за підрахунками Міністерства економіки, російська агресія вже завдала інфраструктурі України збитків на майже 120 млрд доларів, або майже 3,6 трлн грн. Однак міністерство враховувало також збитки бізнесу, який мусив закритися через бойові дії, та від блокади Чорного моря, що не дає можливості експортувати товари з України.