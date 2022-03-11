Війна вже завдала Україні збитків на $120 млрд, не працює 50% бізнесу, – Мінекономіки

Російська агресія вже завдала інфраструктурі України збитків на майже 120 млрд доларів, або майже 3,6 трлн грн.

Про це перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив в ефірі телеканалу "Рада", пише "Економічна правда".

За його словами, відомство з першого дня почало рахувати збитки від російської агресії.

Кудін пояснив, що є два основні підходи: прямі одноразові втрати, скільки буде коштувати відновлення мостів, доріг, об’єктів інфраструктури, лікарень, дитсадків, шкіл, які були зруйновані Росією в Україні, та обсяг втрат ВВП.

“Ми бачимо, що в містах, де йдуть безпосередні бойові дії, економічна активність зупинилася на ¾, 75% бізнесу припинили роботу. Хтось в евакуації, хтось чекає, коли закінчаться бойові дії. В Україні працює кожен другий бізнес, це втрати 50% економічної активності”, – розповів заступник міністра.

Зокрема, перестали працювати більшість металургійних заводів на сході України. Це означає скорочення експорту металів, частка яких у структурі експорту була значною.

Блокада Росією морських шляхів, зокрема в Чорному морі, майже не дає можливості експортувати кукурудзу, пшеницю та олію.

Кудін зазначив, що, за першим методом розрахунку, економічні збитки від агресії становлять 119 млрд доларів і ця цифра зростатиме щодня.