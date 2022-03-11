Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN

Велика Британія і Франція констатують, що росіяни стикаються з багатьма труднощами, особливо у сфері матеріально-технічного забезпечення та розвідки.

Колона російських військ завдовжки приблизно 64 кілометри, яка тягнеться в напрямку Києва, почала перегрупування після майже тижневого стояння на місці.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані супутникових знімків компанії Maxar Technologies.

Частини колони значно розсіялися та передислокувалися, зазначає CNN, додаючи, що, за інформацією британської розвідки, опублікованою Міністерством оборони Великобританії, Росія «прагне перегрупувати свої сили для відновлення наступальної діяльності в найближчі дні». І, ймовірно, йдеться саме про наступ на Київ.

Нагадаємо, Міноборони Великобританії також констатувало сьогодні, що проблеми матеріально-технічного забезпечення продовжують перешкоджати просуванню Росії, «як і сильний опір України».

Схожу оцінку зробив і речник Збройних сил Франції Паскаль Іанні, заявивши, що російська армія була погано підготовлена до вторгнення в Україну і зараз стикається з багатьма труднощами, «особливо у сфері матеріально-технічного забезпечення та розвідки».

«Можливо, наступ на Київ буде здійснено найближчими днями, але фактично взяти Київ під контроль – це зовсім інша річ, і це займе багато-багато часу», – сказав він.

Нагадаємо, за оцінками Генерального штабу Збройних сил України, головними напрямками зосередження зусиль Росії залишаються Київ і Маріуполь, а також просування в напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя.