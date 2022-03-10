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Під Києвом українські військові ліквідували полковника окупантів Захарова

Танкова дивізія РФ зазнала значних втрат.

У Броварському районі на Київщині українські військові ліквідували командира танкового полку окупантів, полковника А. Захарова.

Про це повідомив телеграм-канал Головного управління розвідки Міноборони.

“Під час ведення бойових дій у Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А. Захарова”, – йдеться в повідомленні.

Через значні втрати російські військові були змушені відступити та перейти до оборони.

У бою брали участь ОПСП ЗСУ "Азов" та 72 бригада.

Нагадаємо, на Харківщині, поблизу Чугуєва, українські військові ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова.

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