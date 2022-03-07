​Росія задіяла 95% сил і засобів вторгнення в Україну, – Пентагон

Авіація РФ так і не змогла взяти під контроль повітряний простір України.

За оцінкою американського військового відомства, Росія задіяла 95% сил і засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення.

Про це повідомляє BBC з посиланням на традиційний брифінг високопоставленого співробітника Пентагону для медіа.

При цьому, оборонне відомство США не фіксує істотного просування російських військ за попередню добу. 64-кілометрова колона під Києвом як і раніше стоїть на місці і зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в болотах і швидше за все спалила все пальне.

Також співробітник Пентагону констатував: – Висадки морського десанту в районі Одеси поки немає і ознак, що така скоро почнеться, теж немає.– Російські ВКС як і раніше не контролюють повітряний простір над Україною. Українські бойові літаки і вертольоти літають, ППО діє.– З моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого було вироблено близько 600 запусків російських ракет.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог продовжує наступальну операцію, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, на виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим в напрямку Маріуполь – Новоазовськ. Також в Генштабі зазначають, що російська армія перейшла до накопичення ресурсів для штурму Києва. Станом на ранок 6 березня втрати окупантів перевищили 11 тисяч убитими.