"Повернись живим" за тиждень війни витратив майже 360 млн гривень на допомогу військовим

Долучитися до збору коштів можна за посиланням

Майже 360 мільйонів гривень за тиждень війни витратив на закупівлі необхідного обладнання для оборони один з резервних офісів фонду "Повернись живим". Про це повідомили у фонді.

Зокрема, волонтери придбали оптичні приціли, приціли нічного бачення, тепловізори, камери теплового поля, телевізійні монокуляри й біноклі. З-за кордону "небайдужі громадяни" доставили 659 659 тепловізорів, теплоприцілів та іншої тепловізійної оптики майже на 52 млн гривень, зазначили у фонді.

Також "Повернись живим" придбав майже 2 тисячі квадрокоптерів та октокаптерів різних модифікацій, акумулятори до БПЛА та різне оснащення, рації, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, засоби живлення, амуніцію (спальні мішки, бронежилети, шоломи) тощо.

Фонд надав повний перелік придбаних товарів із вартістю, кількістю та витраченими коштами.

Нагадаємо, "Повернись живим" — один із найбільших фондів допомоги Збройним силам та ветеранам україно-російської війни. Спеціалізується на технічному забезпеченні, насамперед на нічній оптиці. Крім того, займається навчальними, медичними, психологічними проєктами, реабілітацією та реінтеграцією ветеранів, а також роботою в інших напрямах.

Долучитися до збору коштів на потреби військових можна за посиланням. Фонду також можна переказати гроші з єПідтримки.