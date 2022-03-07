У Нью-Йорку художники провели акцію з вимогою закрити небо над Україною, яка обороняється від російської військової агресії.

Митці запустили сотні паперових літачків з усіх поверхів музею Соломона Гуггенхайма.

Відео опублікувала у Facebook Бетті Ройтбурд, донька одеського художника Олександра Ройтбурда.

"Ми, митці та культурні працівники в Нью-Йорку закликаємо до запровадження безпольотної зони над Україною та припинення війни Росії проти України. Ми хочемо звернути увагу на російські обстріли атомних електростанцій та закликаємо запобігти світовій ядерно-гуманітарної катастрофі", - написала вона.

Нагадаємо, Україна просить своїх партнерів закрити небо над собою від російських ракет та авіації з першого дня повномасштабної війни. Закриття неба означає, що небо патрулює військова авіація, повітряний простір охороняють системи ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, збивають.