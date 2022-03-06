США готують нові санкції проти агресії Росії, – Зеленський

США готують нові санкції проти агресії Росії. Також понад 200 американських конгресменів обох партій максимально зацікавлені у конкретній допомозі Україні.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у ранковому зверненні до українського народу.

"Світ має силу, щоб закрити наше небо для російських ракет. Для російських бойових літаків, гвинтокрилів. Якщо хтось все ще сумнівається, то Україні потрібні літаки. Насправді це просто. Коли маєш волю. Щоб зробити небо безпечним. Небо України. Небо Європи", – зазначив він.

Зеленський також поговорив із премʼєр-міністром Австралії. Він подякував австралійцям за моральну позицію щодо російського експорту.

"Не повинно бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробити гроші. Премʼєр-міністри Албанії, Болгарії та Ізраїлю. Підтримка для України. Надихаюча розмова з Ілоном Маском. З людиною, яка робить ракети для майбутнього. А не вбиває ракетами заради минулого. Ми говорили про те, як перемагати зараз. Про те, як будемо працювати потім. Після перемоги", – зазначив він.

Зеленський зазначив, що підтримка для України від глобального бізнесу, від лідерів найбільш передових компаній не менш важлива, ніж підтримка від провідних держав. Коли корпоративний світ з тобою і не боїться, ти маєш подвійний захист. Потрійну зброю.