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Радіо Свобода зупиняє свою діяльність у Росії

Поліція посилила тиск на журналістів

Радіо Свобода зупиняє свою діяльність у Росії
Фото: nsn.fm

Радіо Свобода зупиняє свою діяльність у Росії, ідеться в офіційній заяві.

Рішення прийняте після того, як податкові органи РФ 4 березня розпочали процедуру банкрутства російської юридичної особи "Радіо Свобода", а поліція посилила тиск на журналістів. Що є “кульмінацією багаторічної кампанії тиску на Радіо Свобода". 

Радіо Свобода працювало в Росії з 1991 року.

“Також 4 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон, який може засудити будь-якого журналіста, який відступить від думок Кремля про війну в Україні, до 15 років позбавлення волі. Оскільки журналісти Радіо Свобода продовжують розповідати правду про катастрофічне вторгнення Росії до сусідньої країни, компанія планує повідомляти про ці події з-за меж Росії”, — ідеться в повідомленні. 

Раніше рішення про призупинення роботи в Росії прийняли Bloomberg News і CNN. Видання перестають працювати через "закон про фейки", який набув чинності в Росії з 4 березня. За словами Джона Міклетвейта, закон "унеможливлює збереження будь-якої подоби нормальної журналістики всередині країни".

Нагадаємо, російським ЗМІ заборонено називати війною напад на Україну

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