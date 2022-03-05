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Міноборони РФ на картах Apple перейменували на "міністерство фашизму"

Зробила це сама компанія чи хтось інший, невідомо.

Міністерство оборони Російської Федерації на картах Apple перейменували на "Міністерство Фашизму Російської Федерації". Зробила це сама компанія чи хтось інший, невідомо.

Роскомнагляд вимагає від компанії Apple повернути міністерству оборони Росії його офіційну назву на картографічному сервісі Apple Maps, повідомило РБК.

Роскомнагляд попередив Apple про порушення російського закону про інформацію щодо "неприпустимості відомостей, що виражають явну неповагу до суспільства, держави і державних органів Росії".

"На даний момент на території Росії найменування відображається правильно, але в інших країнах компанія так і не змінила написання на коректне. У разі повторного надсиланням вимоги Роскомнаглядом компанії загрожує штраф у розмірі від 1/20 до 1/10 річного обороту в Росії", – повідомили у відомстві.

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