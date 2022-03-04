Провідні історики Балкан виступили проти використання історичних аргументів для виправдання агресії Росії

62 провідні історики з Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Хорватії, Північної Македонії, Словенії та Сербії підписали спільну відозву, в якій засудили фальсифікацію історії та використання вибіркової історичної аргументації для виправдання політики війни та агресії проти Україна.

Про це повідомляє сербське видання «Danas».

«Зловживання історією в політичних цілях призвело до трагічних воєн у колишній Югославії кілька десятиліть тому, і тому ми попереджаємо про небезпеку маніпулювання минулим для розпалювання ненависті, розв’язання війни, дегуманізації ворогів та виправдання військових злочинів, – зазначено у відозві. – Ми піднімаємо свій голос на захист своєї професії та безперешкодного права на життя та утвердження всіх індивідуальних і колективних ідентичностей, а в цей час особливо української ідентичності та свободи громадян України».

Нагадаємо, у своєму зверненні напередодні вторгнення Росії Володимир Путін значну увагу приділив псевдоісторичним «аргументам» штучності України, заявивши, зокрема, що «автором і архітектором» України є Володимир Ленін, а Донбас «втиснули» в склад України.