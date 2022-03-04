​США "дуже зацікавлені в деградації російської енергетики", - Блінкен

Щоправда, скорочення світових постачань енергоносіїв - це не на користь країні, додав держсекретар.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що питання нафтових санкцій щодо РФ "не виключені з обговорення".

Таку думку він озвучив, виступаючи в Брюсселі перед журналістами, повідомляє BBC.

На питання, чи США розглядають можливість введення енергетичних санкцій проти Росії, Ентоні Блінкен відповів, що "нічого не виходить за рамки обговорення".

Він додав, що скорочення світових постачань енергоносіїв - не на користь США, оскільки це призведе до різкого зростання цін на нафту.

Блінкен наголосив, що США "дуже зацікавлені в деградації російської енергетики" та зниженні залежності від російської енергетики в довгостроковій перспективі.

На запитання журналістів, скільки часу це займе, оскільки російські ракети падають на Україну, Блінкен відповів, що не збирається "встановлювати для цього часові рамки.

Нагадаємо, 3 березня США заявили про запровадження санкцій проти російських олігархів, щоб посилити тиск на економіку РФ. Їх застосували до прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, російських бізнесменів Євгена Пригожина, Бориса та Аркадія Ротенбергів, а також Алішера Усманова. У список потрапив голова Ростеху Сергій Чемезов, голова ВЭБ РФ Ігор Шувалов та президент ПАТ "Транснафта" Микола Токарєв.