Політик попросила Міноборони РФ це підтвердити або спростувати, однак їй відмовили.

Російська сенаторка Ради Федерації від Туви Людмила Нарусова заявила, що РФ відправила на війну з Україною солдатів-строковиків.

Про це йшлося на обговоренні поправок до Кримінального кодексу РФ, які передбачають до 15 років колонії до закону "про фейки про російську армію".

Вона розповіла, що 3 березня із зони бойових дій в Україні було виведено строковиків, яких змушували підписувати або за яких підписували контракти на службу.

"У результаті з роти на 100 людей живими залишилося четверо", - заявила сенаторка і попросила представників Міноборони підтвердити чи спростувати цю інформацію, але їй відмовили.

"Незалежно від того, яка стаття в Кримінальному кодексі, російське право влаштоване так, що весь доказ надає слідство. Слідство це доводитиме", - відповіли Нарусовій.

Нагадаємо, Державна дума РФ схвалила поправки про позбавлення волі до 15 років за "фейки про російську армію". Поправки до Кримінального кодексу РФ можуть набути чинності вже завтра, 5 березня.

Наразі Роскомнагляд вимагає від Telegram видалити інтернет-ресурси, у тому числі боти, які надають інформацію про військовослужбовців збройних сил РФ, які загинули або потрапили в полон під час військового нападу на Україну. Також у росЗМІ заборонили називати війну з Україною "війною", а виключно - "спецоперацією".

Дані про втрати армії РФ, яка атакує Україну, в РФ називають "фейками". При цьому за 8 діб російські окупанти вже втратили 10 тис. убитими, пораненими та полоненими. Знищено мінімум одного генерала.

Як відомо, в Україні почав працювати Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених. Він працюватиме також для російських окупантів. Однак Росія відмовляється забирати тіла своїх солдатів. Міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звернулася до Червоного Хреста з проханням вивезти тіла загиблих окупантів з України до РФ. Президент Володимир Зеленський також звертався до ООН із цим проханням.