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ЗСУ не складають зброї, телефонів не прослуховують і вночі не дзвонять, - Держспецзв'язку і Міноборони спростували нові фейки

Поширення таких фейків є продовженням інформаційно-психологічної операції для залякування українців, наголосили в Міністерстві оборони України.

ЗСУ не складають зброї, телефонів не прослуховують і вночі не дзвонять, - Держспецзв'язку і Міноборони спростували нові фейки
Фото: georgejmclittle/Depositphotos

У мережі поширюють інформацію, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування. 

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

"Ця інформація не відповідає дійсності, адже фізично встановити точне місцеперебування людини таким способом неможливо, відповідно навести цілі для авіабомбардування НЕМОЖЛИВО. Окупанти мають гарну фантазію, тож вигадують багато нових фейків", - запевнили в міністерстві.

У відомстві наголосили, що поширення таких фейків - це продовження інформаційно-психологічної операції для залякування українців. Також зловмисники роблять це для того, щоб громадяни припинили повідомляти місця пересування ворожої техніки.

У Держспецзв'язку оприлюднили перелік фейків, які сьогодні активно розповсюджувалися в інтернет-просторі.

Серед них:

  • керівництво України начебто залишило країну або підписало договір про капітуляцію;
  • населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як "визволителів";
  • розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами воєнного часу.

"Правда лише одна: ворог зазнає втрат і намагається посіяти серед нас паніку! Ми спростовуємо ці та інші фейки щодня і продовжимо це робити", - наголосили в Держспецзв'язку.

У відомствах наголошують - перед репостом і поширенням будь-якої інформації треба перевірити, чи була вона оприлюднена на одному з офіційних джерел.

Нагадаємо, 4 березня голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що повідомлення окупантів про те, що президент Володимир Зеленський нібито покинув Україну, - неправда

Російські окупанти і медіа країни-агресора почали розповсюджувати фейки про те, що жителі Херсонщини просять прийняти область до РФ.

Зловмисники створили фейкову Facebook-сторінку українського Міноборони і поширюють неправдиві повідомлення.

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