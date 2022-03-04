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"Український свідок" опублікував відео наслідків обстрілу району Богунія в Житомирі

Три снаряди влучили в приватні житлові будинки. Вибухом та пожежею вщент знищено понад десяток хатин та три магазини.

"Український свідок" опублікував відео наслідків обстрілу району Богунія в Житомирі
Фото: скріншот відео

На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео наслідків обстрілу району Богунія в Житомирі, який трапився 1 березня.

"Єнс Столтенберг на брифінгу 4 березня заявив, що НАТО не буде ні на землі ні в повітрі на території України. Аби не роздмухати "велику війну". На нашому відео - Житомир. Наслідки нічного авіаційного обстрілу району Богунія, що відбувся 1 березня", - йдеться в описі відео.

Волонтери проєкту повідомили - в результаті обстрілу три снаряди влучили в приватні житлові будинки. Вибухом та пожежею вщент знищено понад десяток хатин та три магазини. В пологовому відділені сусідньої міської лікарні №2 імені Павлусенка повилітали вікна та двері, пошкоджено дах.

"Троє людей загинуло. 16 осіб, в їх числі семеро дітей, — отримали травми. Це були перші жертви серед цивільного населення Житомира. 18 місцевим жителям, що сховалися в підвали та сховище під час ворожого нальоту, вдалося врятуватися. Цих втрат і руйнувань все ще достатньо, аби НАТО закрило небо над Україною", - йдеться в коментарі до відео.

Нагадаємо, засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега запустив медіапроєкт Ukrainian Witness (Український свідок). 

Волонтери фонду "Повернись живим" тісно співпрацюють з українськими бійцями і отримують від них ексклюзивні фото- і відеоматеріали. Тому Ukrainian Witness буде публікувати цей контент із коментарями англійською мовою, щоб більше людей за кордоном розуміли. що відбувається в Україні.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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