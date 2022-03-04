"Хлопці, це не та війна, яка нам потрібна", – звернувся полонений військовий до солдат російської армії.

Служба безпеки України схопила російського розвідника, який прямував до Києва. В оприлюдненому спецслужбою відео російський військовий просить батька допомогти, чим зможе, і закликає солдат російської армії припинити війну.

За словами полоненого, який представився як командир першого розвідвзводу Павло Лінчевський, його завданням було максимально швидко дійти до передмістя Києва

Якби відмовився воювати, розвідника чекало би покарання – 25 років тюрми за зраду батьківщини.

У Росії в нього залишилися батьки, брат і дружина з донькою. За його словами, рідні не знають, що він поїхав воювати.

"Хлопці, це не та війна, яка нам потрібна. Нам не потрібна війна. Нам потрібен мир", – звернувся полонений військовий до солдат російської армії.

Нагадаємо, напередодні СБУ перехопила одну з розмов російських ОМОНівців, які обговорюють ситуацію під Гостомелем. З неї випливає, що окупанти назвали війну в Україні "спецоперацією" та відвели на неї три дні.