Bloomberg і CNN перестають працювати в Росії

Bloomberg News і CNN тимчасово перестають працювати в Росії. Про це повідомляє УП з посиланням на головного редактора Bloomberg Джона Міклетвейта та представника CNN у The Hollywood Reporter.

Видання перестають працювати через "закон про фейки", який набув чинності в Росії з 4 березня. За словами Джона Міклетвейта, закон "унеможливлює збереження будь-якої подоби нормальної журналістики всередині країни".

Нагадаємо, що за останні дві доби в боях за Гостомель знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульяновськ). Про це повідомляє Міністерство оборони.