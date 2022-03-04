Зеленський присвоїв головнокомандувачу ЗСУ Залужному звання генерала

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовіддані дії заради оборони нашої країни від російських окупантів. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно.
Про це він заявив у відеозверненні.
Президент присвоїв звання Героя України генерал-лейтенанту Павлюку Олександру Олексійовичу – командувачу Операції об'єднаних сил.
Також Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Швораку Володимиру Васильовичу – заступнику командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України.
Присвоїв військове звання бригадного генерала юстиції полковнику юстиції Мельнику Сергію Миколайовичу, начальнику Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Присвоїв звання бригадного генерала полковнику Богомолову Артему Євгеновичу, заступнику командувача військ Оперативного командування "Захід".
Присвоїв звання генерала Залужному Валерію Федоровичу – Головнокомандувачу ЗСУ.
Нагадаємо, вчора Зеленський присвоїв звання Героя України 15 захисникам від агресії Росії, дев'ятьом - посмертно. 3 березня президент нагородив 12 захисників України, шістьох - посмертно.