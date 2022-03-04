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У РФ вирішили заблокувати Facebook і Twitter через "дискримінацію російських ЗМІ" (оновлено)

Також повідомляють про блокування сайту бронювання готелів booking.com.

У РФ вирішили заблокувати Facebook і Twitter через "дискримінацію російських ЗМІ" (оновлено)
Фото: tengrinews.kz

Роскомнагляд офіційно оголосив про блокування соціальної мережі Facebook у Російській Федерації.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Причиною обмеження доступу називають "дискримінацію російських ЗМІ".

"4 березня 2022 ухвалено рішення про блокування доступу до мережі Facebook (належить компанії Meta Platforms, Inc.) на території Російської Федерації. З жовтня 2020 року зафіксовано 26 випадків дискримінації російських ЗМІ та інформаційних ресурсів з боку Facebook", - йдеться в повідомленні.

У Роскомнагляді заявили, що останніми днями соцмережа обмежила доступ до облікових записів: пропагандистського телеканалу «Звезда», інформаційного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, сайтів "Лента.ру" та "Газета.ру". Такі дії Facebook росіяни назвали "обмеженням прав і свобод громадян РФ".

Також повідомляється про сповільнення та блокування соцмережі Twitter і сайту бронювання готелів booking.com.

Нагадаємо, соцмережі Twitter, WhatsApp та Facebook підтримали Україну в боротьбі з російською агресією. Facebook також заборонив рекламу російських державних медіа і їхню монетизацію.

Роскомнагляд також вимагає від Telegram видалити інтернет-ресурси, у тому числі боти, які надають інформацію про військовослужбовців збройних сил РФ, які загинули або потрапили в полон під час військового нападу на Україну. Також у росЗМІ заборонили називати війну з Україною "війною", а виключно - "спецоперацією".

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