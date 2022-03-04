Зеленський подякував українцям в окупації: "Вас намагалися принизити, але не вийшло"

"Українці показали себе - не дали себе розіграти в дешевій цинічній виставі з подачкою замість допомоги".

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України, які пережили дев'ятий день військового вторгнення Російської Федерації.

"Великий народе великої країни! Країни сили, країни свободи. Народе абсолютного морального лідерства. Ми витримали вже дев'ять днів темряви, дев'ять днів зла. Це у три рази більше ніж "темрява" і "зло" розраховували. Ми відповіли на вторгнення як уміємо у моменти найіищої небезпеки. Відповіли героїзмом, солідарністю, взаємодопомогою. Ми відповіли по-нашому, по-українськи", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що історія Європи запам'ятає це назавжди - говоритиме про це дітям, покаже онукам.

"Ввесь континент знатиме місто Харків, місто Чернігів, місто Суми, місто Волноваха, місто Маріуполь, місто Миколаїв та багато інших наших міст. Міст, які витримали найстрашнішу навалу з часів Другої світової війни. Я говорю це спеціально як доконаний факт. Витримали, незележно від того, яка ситуація цієї хвилини. Стратегічно усе зрозуміло - українці єдині від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсону. Українці ганяють ворога під Києвом. Б'ють за Охтирку, карають за Гостомель, помстяться за наш Херсон, український Херсон, який сьогодні намагалися принизити. Але не вийшло...", - сказав президент.

"Українці показали себе - не дали себе розіграти в дешевій цинічній виставі з подачкою замість допомоги. З пропагандою замість щирості. Російські пропагандисти думали про наших людей як про себе. А побачили, що херсонці горді і поважають себе, поважаюють Україну... Я розумію, яке складне рішення, коли в окупації виходять проти озброєних ворогів. Я відчуваю, наскільки це ризиковано, але я бачу, як наші люди відмовляються грати за правилами окупантів", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що наші громадяни залишаються українцями, залишаються з нашою державою, навіть тимчасово опинившись у темряві.

"Якщо у російських політиків ще залишились очі, вони можуть побачити, що таке Україна, що таке наша свобода. Окупанти думали, що можуть відключити українців від телебачення, відключити наш зв'язок, відібрати продукти харчування, відключити електроенергію, тепло. Вони думали, що це змусить українців підкоритися... Але навіть якщо ви позбавите нас кисню, ми вдихнемо на повні груди, щоб сказати: геть з нашої землі! Навіть у повній темряві ми бачимо правду. І будемо битися, поки не потемніє в наших очах", - сказав Зеленський.

"9-й день війни. У багатьох з нас прийнято на 9 днів згадувати тих, кого з нами, на жаль, немає. Вічна памʼять кожному, хто загинув за Україну!", - додав президент.

Нагадаємо, наразі триває дев’ята доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Основні зусилля окупанти зосереджують на оточенні Києва та послабленні спротиву в близьких до столиці населених пунктах. Раніше Генштаб ЗСУ озвучив п'ять змін у тактиці ворога.

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