Ердоган 6 березня проведе розмову з Путіним

Речник президента Реджепа Таїпа Ердогана заявив, що він проведе розмову з президентом РФ Путіним 6 березня і що Анкара готова зробити все можливе, щоб зупинити війну в Україні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Прессекретар Ердогана Ібрагім Калін заявив у Стамбулі 5 березня, що Туреччина "готова допомогти в урегулюванні кризи".

Він повторив пропозицію Туреччини провести переговори між Росією і Україною та закликав негайно припинити насильство. Речник також повторив бажання Ердогана зберегти зв’язки і з Москвою, і з Києвом.

Зазначимо, що Туреччина, яка є членом НАТО, має тісні відносини і з Україною, і з Росією, неодноразово закликала припинити бойові дії після того, як Путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

4 березня Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

А 1 березня Туреччина попередила всі іноземні держави про заборону проходження військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли.