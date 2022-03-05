ЗСУ відтісняють ворога під Харковом - глава ОДА

Збройні Сили України в районі Харкова відтісняють російські війська до кордону та знищують їхні танки. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у національному ефірі, повідомляє видання "Сегодня".

"ЗСУ витримали той напад, який був від агресора, і зараз вони не лише дають відсіч, а й уже перейшли до контрнаступу. Наприклад, лінію ворога вони відсунули у Сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону", – сказав він.

Наразі Харківська область очікує 20 залізничних вагонів та більше 20 фур з гуманітарною допомогою.

Водночас на південному вокзалі Харкова понад тисячу людей чекають на потяги для евакуації, пишуть ЗМІ.