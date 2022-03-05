Samsung призупиняє постачання всіх товарів до РФ

Компанія зупинить постачання, від чипів до смартфонів та побутової електроніки.

Компанія Samsung зупиняє постачання усіх товарів до Росії на тлі вторгнення РФ до України, передає агентство Bloomberg.

В опублікованому розпорядженні керівництва Samsung йдеться, що компанія "уважно стежить за складною ситуацією". Зазначається, що призупинення торкнеться всіх товарів Samsung, включно з чіпами, смартфонами та побутовою технікою.

"Наші думки разом з усіма, хто постраждав, і наш пріоритет - забезпечити безпеку всіх наших співробітників та їхніх сімей", - йдеться у заяві.

Раніше про призупинення постачання товарів і послуг до РФ повідомили такі компанії, як Apple, Oracle, Intel і AMD.