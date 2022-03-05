Сінгапур озвучив санкції проти Росії

Уряд Сінгапуру оприлюднив список санкцій, спрямованих проти Росії, включаючи експортний контроль над стратегічними товарами та стримувальні фінансові заходи, повідомляє CNN.
«Ми запровадимо експортний контроль щодо предметів, які можуть бути безпосередньо використані як зброя для завдання шкоди або підпорядкування українців, а також предметів, які можуть сприяти наступальним кіберопераціям», — йдеться в заяві МЗС країни.
Список санкцій:
- Митниця Сінгапуру відхилятиме всі заявки на отримання дозволів Росії щодо всіх товарів, вказаних як товари військового призначення, електроніки, комп'ютерів, а також телекомунікації та інформаційної безпеки;
- Усім фінансовим установам у Сінгапурі буде заборонено проводити операції або встановлювати ділові відносини з великими російськими фінансовими установами, включаючи Банк ВТБ, ВЕБ.РФ, Промзв'язокбанк та Банк Росія.
- Сінгапур заборонить транзакції та не сприятиме збору коштів для уряду РФ чи Центрального банку Росії, чи будь-якої організації, яка пов'язана з фінустановою.
- Сінгапур заборонить надання фінансових послуг в окупованих раніше РФ районах Донецької та Луганської областей у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.
- Постачальникам послуг цифрових платежів заборонено проводити будь-які транзакції, які можуть допомогти обійти ці фінансові заходи.