Сінгапур озвучив санкції проти Росії

Уряд Сінгапуру оприлюднив список санкцій, спрямованих проти Росії, включаючи експортний контроль над стратегічними товарами та стримувальні фінансові заходи, повідомляє CNN.

«Ми запровадимо експортний контроль щодо предметів, які можуть бути безпосередньо використані як зброя для завдання шкоди або підпорядкування українців, а також предметів, які можуть сприяти наступальним кіберопераціям», — йдеться в заяві МЗС країни.

Список санкцій: