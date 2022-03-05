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У Києві оновили головний прапор України, - Кличко

Головний прапор України має бути в належному стані, вважає мер.

У Києві оновили головний прапор України, - Кличко

У Києві оновили головний прапор України, який встановлено на схилі Дніпра біля «Батьківщини-матері». Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

«Столиця і в умовах військового стану та російського вторгнення продовжує дбати про стан і належний вигляд найбільшого, головного прапора України. Міські служби здійснили планові роботи із заміни полотнища Головного прапора на нове. Прапор майорить над столицею!» - заявив Кличко.

Він зазначив, що стан головного державного прапора – це важливе питання.

«Це дуже важливо. Бо державний прапор - символ нашої незалежності та свободи», - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко показав, як працює Гуманітарний штаб столиці, та спустився в укриття на одній зі станцій метро, щоб поспілкуватися з киянами та підтримати їх. 

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