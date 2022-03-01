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Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для всіх військових кораблів

Анкара продовжить неухильно дотримуватися положень Конвенції Монтре.

Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для всіх військових кораблів
Босфорська протока позначена на карті червоним

Туреччина попередила всі іноземні держави про заборону проходження військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли. 

Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє агентство Anadolu.

"Туреччина попередила всі прибережні та неприбережні країни про неприпустимість проходження військових кораблів через протоки країни", – сказав він.

При цьому глава відомства зазначив, що від початку операції Росії в Україні запитів про проходження військових суден через протоки не надходило. Він також підкреслив, що Анкара продовжить неухильно дотримуватися положень Конвенції Монтре.

Також повідомляється про телефонну розмову Чавушоглу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зазначається, що сторони обговорили гуманітарну ситуацію, яка склалася на тлі останніх подій в Україні, та шляхи досягнення домовленості про припинення бойових дій у цій країні.

Відповідно до ст.19 Конвенції Монтре, ухваленої в 1936 році, торгові судна мають право вільно і без оплати проходити через обидві протоки, контрольовані Туреччиною. Для військових суден держав із виходом до Чорного моря та тих, у кого його немає, діють різні режими. Перші можуть проводити через Босфор і Дарданелли кораблі будь-якого класу, для других діють обмеження за класом і тоннажем.

У воєнний час Туреччина має додаткові повноваження в регулюванні проходження через протоки. Анкара може заборонити будь-якій країні використовувати протоки, якщо визнає це загрозою для регіональної або власної безпеки.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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